Il Lugano chiama a raccolta i "Cuori bianconeri": "Rinunciando a richiedere il rimborso della tessera fareste un gesto importante"

LUGANO - I tifosi del Lugano non hanno potuto, come tutti gli altri fans svizzeri, assistere a nessuna partita della loro squadra. Gli abbonamenti a inizio stagione sono però stati pagati. Economicamente è un momento difficile anche per i club e la società chiede ora un gesto, chiamato non a caso "Cuore Bianconero" ai suoi sostenitori.

"A causa del perdurare della pandemia la società non ha potuto accogliere i tifosi allo stadio come avrebbe voluto e questo ha contribuito ad aggravare ulteriormente la situazione finanziaria già complicata a causa del calo delle entrate legate al merchandising, della biglietteria, della ristorazione, del mercato dei giocatori e in parte anche di quelle provenienti dalle sponsorizzazioni", si legge in una nota. "Il club ha quindi bisogno ancora una volta del Cuore Bianconero dei propri tifosi, per vincere l’ennesima sfida che gli si pone di fronte, questa volta fuori dal campo. Con la rinuncia al rimborso dell’abbonamento stagionale ogni tifoso permetterà alla società di non aggravare ulteriormente gli effetti nefasti della pandemia e di mantenere una squadra competitiva anche nella prossima stagione".

Chi opterà per quella via, avrà qualcosa in cambio. "Il tifoso compirà una scelta importantissima e per questo motivo merita di essere premiato come un vero 12esimo uomo in campo. Con la rinuncia al rimborso ogni abbonato potrà infatti scegliere una maglia da gioco ufficiale di FC Lugano tra quelle della stagione 2020-21 e quella di casa della stagione 2021-22. La maglia, che sarà consegnata in una confezione speciale, potrà essere personalizzata con nome e numero e sulla manica vi sarà applicata una patch esclusiva che mostrerà la partecipazione all’iniziativa “Cuore Bianconero”. Gli abbonati possono rinunciare al rimborso e ordinare la propria maglia sul sito cuorebianconero.ch. L’iniziativa è attiva fino al 30.04.2021"

Chi vuole può invece richiedere il rimborso della propria tessera stagionale.