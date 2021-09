Paolo Righetti in coma al Civico. Ha avuto un'emorragia celebrale. Le condizioni sono stabili

BELLINZONA - Il Bellizona è in ansia per il suo presidente dimissionario, Paolo Righetti. È infatti ricoverato in ospedale in coma a causa di una emorragia celebrale.

Righetti avvertiva un forte mal di testa che è peggiorato. In ospedale è stato sottoposto a un lungo intervento, di diverse ore.

Ora si trova nel reparto di cure intense al Civico.

Oltre a essere dirigente dei granata, è noto per essere consigliere comunale del PLR a Bellinzona.

AGGIORMAMENTO:

Il Bellinzona ha rilasciato un comunicato:

"Il nostro presidente Paolo Righetti, a seguito di un malore avvenuto giovedì scorso, è attualmente ricoverato al Civico di Lugano. Ci teniamo ad informarvi che le sue condizioni sono stabili. La prognosi rimane riservata.

L'AC Bellinzona è vicina a famigliari e parenti del presidente. Forza Paolo!"