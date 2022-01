Djokovic: "Il sostegno si sente ed è apprezzato"

MELBOURNE - Il caso di Novak Djokovic ha fatto il giro del mondo e ha diviso il mondo su un tema caldo come i vaccini. Corretto o no concedere una esenzione medica al numero uno del tennis, o le regole valgono per tutti?

Il padre del tennista lo ha paragonato a Spartaco. Lui ora è in un centro di detenzione in attesa della decisione relativa alla sua eventuale espulsione dal paese.

Nel mentre ha scritto un augurio a tutti coloro che gli hanno rivolto un pensiero, in serbo e in occasione del Natale ortodosso. "Grazie alla mia famiglia, ai miei cari, alla Serbia e a tutte le brave persone nel mondo che mi mandano sostegno. Grazie a Dio per la salute. Questo sostegno lo sento ed è molto apprezzato", sono le sue parole.