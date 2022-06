De Rosa e l'augurio ai giovani: "Non abbiate paura. Il mondo sembra più terribile di quello che è"

*Dal profilo Facebook di Raffaele De Rosa

Erano esattamente 30 anni fa, quando anche io uscivo dalla scuola di commercio . Ero magro come un chiodo, avevo gli occhiali ed ero spaventato dal futuro. Il 23 giugno ero presente alla consegna dei diplomi e ammetto che una lacrimuccia di nostalgia è covata sotto le palpebre.

Ho pensato alle speranze e alla bellezza di quell’età, dove anche tra le paure e le ansie pensi che il mondo sia lì ad aspettarti. Perché il ministro di oggi, ha rivisto quel ragazzo pieno di dubbi e problemi di 30 anni fa.

A tutti voi che oggi finite una scuola per imboccare una strada importante o difficile dico: non abbiate paura. Il mondo sembra sempre più terribile di quello che è, e voi avete dentro di voi l’energia per lottare, crescere e scalare le montagne. Ve lo dice uno che 30 anni fa pensava a tutto meno che a diventare ministro nel Canton Ticino.

E alla fine, comunque, essere ministro non è poi così importante. Importante è essere felici e stare bene con sé stessi. Questo solo vi auguro

*Direttore DSS