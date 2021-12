Forum Alternativo contro Divoora: "Solidarietà ai lavoratori. E il Governo intervenga urgentemente"

*Comunicato stampa Forum Alternativo

Il ForumAlternativo sostiene le rivendicazioni dei lavoratori di Divoora ed esprime il proprio sostegno e la propria solidarietà agli scioperanti. Le condizioni di lavoro imposte da Divoora sono semplicemente indegne e ledono pesantemente la dignità.

Come affermato ieri dai driver in sciopero, “siamo essere umani non schiavi”! In un settore economico caratterizzato dalla precarizzazione estrema delle condizioni di lavoro, da livelli salariali indecenti e dall’assenza dei più elementari diritti, l’azione e la lotta collettiva intrapresa ieri dai fattorini di Divoora è semplicemente esemplare e ammirevole.Queste situazioni non possono essere tollerate e vanno sradicate dal nostro mercato del lavoro. L’azienda deve riconoscere il tempo di attesa tra una consegna e l’altra, deve retribuirlo e parallelamente deve garantire una durata minima del lavoro come richiesto dal Sindacato Unia e dai lavoratori.

Il lavoro ha un valore che deve essere riconosciuto.Davanti a situazioni che richiamano livelli di sfruttamento ottocenteschi e che calpestano la dignità delle persone il Governo cantonale, il DFE e le istanze politiche devono agire urgentemente per favorire il rispetto di condizioni di lavoro dignitose.

Esprimendo la propria solidarietà ai lavoratori il ForumAlternativo invita la popolazione unirsi alla lotta intrapresa dai driver boicottando Divoora fino a quando non verrà raggiunto un accordo che ponga fine a questa situazione vergognosa.