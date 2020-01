La lite dopo una festa durata tutta notte e il mistero del coltello sulla soglia

LUGANO – Hanno fatto festa tutta la notte nell’appartamento del 18enne svizzero che è poi stato ferito. Alla fine, una lite deve essere degenerata.

Non si sa ancora molto sull’episodio che ha visto coinvolti a Lugano il giovane, un 27enne cittadino lettone un 23enne cittadino congolese. Appunto la festa, come riporta la Regione, era in corso da ore, non si sa se c’era anche altra gente o solo i tre.

Non era la prima volta che la Polizia interveniva per il troppo rumore, solo che ieri c’era qualcosa in più. Il 18enne è ferito alla schiena e al volto, chi sia stato al momento non è noto e nemmeno quale sia stata l’arma del delitto.

Dei vicino hanno parlato di un coltello sulla soglia della porta dell’appartamento intestato al 18enne, ma per ora sono rumors.