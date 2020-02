Altro che gioco erotico finito male, l'avrebbe strangolata per rubarle 30mila sterline

MURALTO – Diceva, in un messaggio alla sorella, di essere molto felice e si era innamorata di Locarno, dove intendeva vivere col 30enne germanico che poi l’ha uccisa, secondo lui per un gioco erotico finito male. Continua il giallo della morte della 22enne inglese in un albergo di Muralto.

Secondo la RSI, sono spuntati nuovi elementi. L’uomo avrebbe assassinata per soldi, non c’entrerebbe nulla il gioco erotico. Lui era spesso a corto di soldi, lei contava sul sostegno della ricca famiglia.

Uno zio le aveva versato 30mila sterline e il compagno glieli voleva sottrarre. L’avrebbe strangolata per questo, doveva sistemare dei debiti con l’Ufficio anticipo alimenti per i figli.

La carta di credito trovata nell’ascensore rafforzerebbe la teoria. Il 30enne sostiene di averla infilata lì per scherzo, ma gli inquirenti non gli credono e la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis ha chiesto una nuova proroga di tre mesi della carcerazione preventiva.