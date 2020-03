CHIASSO - È arrivato il primo decesso in Ticino per Coronavirus. Come comunica lo Stato Maggiore Cantonale di Condotta (SMCC), si tratta di una persona ottantenne che soffriva di altre patologie, ospite di una casa per anziani del Mendrisiotto.

Si dovrebbe trattare di una delle due persone contagiate presso la Casa Anziani Giardino di Chiasso.