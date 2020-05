Tutti (o quasi) a scuola

BELLINZONA – Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) comunica che il dato riguardante le presenze nelle scuole medie rimane stabile rispetto all’inizio della settimana e si attesta oggi al 95.5%. La percentuale di presenza degli allievi delle scuole elementari a livello cantonale nel corso della settimana si attesta al 95.58%.

I dati odierni sulla presenza degli allievi nelle scuole medie indicano che, a livello cantonale, il 95.5% degli allievi si è presentato regolarmente a scuola, dato in linea con il 96.18% di presenze registrato lunedì e molto incoraggiante considerando il fatto che anche in circostanze normali la presenza del 100% a livello cantonale non è mai data (malattie, assenze per motivi personali, ecc.). I dati regionali per le scuole medie sono sostanzialmente uniformi, con 95.59% degli allievi presenti nel Bellinzonese, 95.78% nel Locarnese, 94.32% nel Luganese, 94.43% nel Mendrisiotto e 97.45% nelle Tre Valli.

Su 36 sedi di scuola media, 32 registrano un tasso di presenze superiore al 90% e nelle 4 sedi in cui questo tasso è leggermente inferiore, comunque tra l’87.5% e l’89.4%, il numero assoluto di allievi assenti rimane molto contenuto (inferiore a 10 unità). Per quanto riguarda le scuole elementari, la percentuale di presenza degli allievi a livello cantonale nel corso della settimana (da lunedì a venerdì) si è attestata al 95.58%. 3.54% degli allievi delle scuole elementari hanno fatto capo anche ai servizi di accudimento nei momenti liberi.

I dati circondariali per le scuole elementari sono sostanzialmente simili e variano dal 93.8% di allievi presenti in sezione nel Mendrisiotto e basso Ceresio (con 3.5% degli allievi anche in accudimento), al 95.2% degli allievi presenti nel Luganese (2.2% in accudimento), al 95.5% nel Locarnese e Valli (2.8% in accudimento), al 97.6% del Bellinzonese e Tre Valli (2.4% in accudimento). Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia, dove la frequenza è facoltativa fino alla fine dell’anno scolastico, il dato complessivo a livello cantonale attesta una presenza del 46.27% degli allievi.