A Berna provano a manifestare, la Polizia li ferma. Impedito l'accesso alla Piazza di Palazzo Federale

BERNA - Non solo Liestal, dei manifestanti hanno tentato di scendere in Piazza anche a Berna per protestare contro le misure anti Covid. La polizia ha però stroncato sul nascere l'evento, evitando che si formassero grossi assembramenti di persone in particolare in Città o lungo l'Aare.

Numerosi i poliziotti impiegati, diverse persone sono state anche controllate e probabilmente qualcuna denunciata, anche se non si sanno ancora i loro numeri.

La manifestazione era stata convocata da volantini che recitavano, in tedesco e francese: 'Tutti insieme per la nostra libertà'. In Romandia qualcuno ha seguito l'appello.

Il Municipio di Berna era al corrente dell'invito e già si era definito scettico nel lasciar svolgere la protesta. Ha così ordinato di non lasciare assembrare i partecipanti, a cui è stato impedito l'accesso a numerose piazze, tra cui quella antistante Palazzo Federale, con la motivazione del divieto di trovarsi in più di 15 persone.