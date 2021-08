Ecco come l'ex funzionario e l'assicuratore si dividevano i proventi della vendita delle targhe

BELLINZONA - Quanto ha intascato Simone Orlandi, ormai ex funzionario della Sezione della Circolazione, dalla vendita di targhe con cifre appetibili? Da quanto si sa, le targhe interessate sono state una dozzina, oggi La Regione svela come il funzionario e il suo complica, un 48enne assicuratore luganese, dividessero i proventi.

Orlandi teneva per sé il 60% dell'incasso, si parla quindi di circa 30mila franchi, il resto è andato all'assicuratore (circa 20mila franchi).

Nel mentre il sindaco di Bellinzona Mario Branda ha sentito l’agente della Polizia comunale interrogato in Procura come persona informata sui fatti. Al momento non ci sarebbero elementi che possano far pensare a un suo coinvolgimento penale nel caso.