Strappano almeno tre collanine mentre ballano: in manette due giovani

LUGANO - La Polizia cantonale comunica che il 25.09.2021, poco dopo le 03.30, è giunta la segnalazione di alcuni furti in una discoteca di Lugano. Gli addetti alla sicurezza del locale notturno sono riusciti in particolare a bloccare un 23enne cittadino italiano e un 18enne cittadino algerino, entrambi residenti in Italia. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano.

I due, nel frattempo arrestati, sono sospettati di essere gli autori del furto di almeno tre collanine d'oro, strappate agli avventori del locale mentre si trovavano sulla pista da ballo.

Eventuali parti lese o testimoni sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.