Una bara in piazza Riforma per la giustizia. "Facciamola smettere di soffrire"

LUGANO - Un funerale per la giustizia. Lo ha organizzato il collettivo T'aspetto fuori, quello che aveva organizzato la manifestazione che aspettava i politici fuori da pazzo alle Orsoline dopo il caso Argo, ritenendo morta la giustizia dopo la notizia del prospettato decreto d'abbandono per l'abbattimento dell'ex Macello. L'appuntamento è per sabato 6 novembre in piazza Riforma.

"A seguito del prospettato decreto d'abbandono da parte di Andrea Pagani per l'abbattimento dell'Ex Macello, il collettivo T'aspetto fuori invita tutti al funerale della giustizia: sabato 6 novembre alle 17 faremo un corteo funebre portando una bara da Piazza Riforma fino alla Procura, dove la depositeremo affinché i magistrati ci possano mettere dentro la giustizia ticinese, seppellirla, e farla smettere di soffrire", è l'invito.

Che regole si seguiranno? "A c---o, nel pieno rispetto delle leggi luganesi", è un'altra sassata lanciata.