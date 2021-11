In Italia lo stato d'emergenza potrebbe durare ancora quattro mesi

ROMA - Lo stato d'emergenza causato dal Covid in Italia potrebbe durare sino a marzo 2022 e con esso l'obbligo di green pass. Sono indiscrezioni che emergono dal Governo italiano: lo stato d'emergenza per legge può essere prorogato sino al 31 gennaio 2022 ma si potrà procedere per via parlamentare a emanare un provvedimento che ne preveda uno nuovo.

"Il governo è pronto a un nuovo stato di emergenza se ce ne sarà la necessità e con la curva dei contagi in risalita il Green pass è fondamentale", ha detto il Ministro della salute Speranza. I contagi sono infatti in risalita.