BELLINZONA - Settimana prossima potrebbe tornare la neve in Ticino. Lo dice MeteoSvizzera, che per intanto ha diramato un'allerta di grado 2 per Alta Vallemaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano a causa di strade sdrucciolevoli da oggi alle 15 a domani alle 8.

E all'inizio della prossima settimana dobbiamo aspettarci i primi fiocchi, che cadranno da lunedì lungo le Alpi.

Martedì ci sarà un po' di neve portata da nord.

Non si parla insomma di grandi nevicate, sarà probabilmente una spolverata.