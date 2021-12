Il giovane picchiato sta discretamente. "Abbiamo materiale per la denuncia e riceviamo minacce"

LOCARNO - L'appello della madre del giovane selvaggiamente picchiato a Locarno con calci alla testa per trovare i colpevoli ha fatto il giro del web e indignato. Impossibile non pensare a Damiano Tamagni e alla sua tragica morte. Per fortuna, il 18enne sta discretamente.

Oggi sono arrivati gli aggiornamenti social di un'altra parente, che cita anche la famiglia Tamagni.

Per prima cosa, ringrazia chi è vicino ai parenti, con chiamate e messaggi. "Vi informo che E. è vivo, senza ferite gravi, sta recuperando a casa e si sta riprendendo piano piano dall'accaduto. Certo, il trauma non passerà mai ma almeno possiamo dire che non è successo niente di grave, grazie a Dio e solo a Dio, sicuramente non grazie alla sicurezza delle strade, non grazie alle centinaia di persone che guardano e non fanno nulla, non grazie alla violenza e la ignoranza che c'è fra le persone".

"Abbiamo abbastanza informazioni per denunciare e tutto l'appoggio della famiglia di Damiano Tamagni, ma manca il video del pestaggio", spiega, aggiungendo: "Ancora non lo abbiamo trovato: abbiamo diversi nomi e abbiamo già ricevuto anche minacce ma noi siamo coraggiosi e come ho detto prima andiamo fino in fondo, ripeto "avete preso al ragazzo sbagliato".