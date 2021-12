La Polizia si prepara alla neve e chiede di utilizzare i veicoli solo in caso di necessità

BELLINZONA - In vista delle previste forti nevicate a partire dalle 06.00 di domani fino alle 18.00 dell'08.12.2021, con la fase più intensa prevista nelle ore centrali della giornata, la Polizia cantonale invita gli automobilisti a circolare con l'equipaggiamento invernale, nonché a verificare le condizioni stradali prima di mettersi in viaggio tramite la pagina Twitter della Polizia cantonale o il numero telefonico 163 di Viasuisse. In questo frangente si ricorda che il numero 117 è un numero riservato alle emergenze e pertanto non è da utilizzare per richieste d'informazioni.

Sono prevedibili disagi dati dalle precipitazioni sino a basse quote, che potrebbero ulteriormente venire aggravati dalla presenza di veicoli non equipaggiati o dalla forte densità di traffico, che renderebbe difficoltoso lo sgombero della neve.

Se le condizioni lo dovessero richiedere, verranno istituiti dei blocchi del traffico per la verifica dell'equipaggiamento, già a partire dal confine e sui tratti con forte pendenza. Il traffico pesante verrà fermato nelle apposite aree di sosta e alla dogana.

È pertanto consigliato l'utilizzo del veicolo solo in caso di necessità.