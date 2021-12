Un caldo 'anomalo' per chiudere l'anno. MeteoSvizzera: "Particolarmente mite in montagna"

LOCARNO – È un fine 2021 decisamente "anomalo" anche dal punto di vista delle temperature. Di invernale, infatti, c'è ben poco in Ticino e in Svizzera. E su questo trend si proseguirà anche nei prossimi giorni. "Un anticiclone porterà aria molto calda che porterà le colonnine di mercurio fino ai 18 gradi in montagna", spiegano gli esperti di Meteo Svizzera.

Per la giornata di oggi, venerdì 31 dicembre, sono attese temperature fino ai 17° a media quota, fra i 9° e i 14° in pianura. Un caldo "anomalo" già verificato in alcune occasioni in passato, "ma non a questi livelli", spiega Luca Panzeri di MeteoSvizzera a Ticinonews.

Il 2022 in Ticino parte all'insegna del sole. Mite il clima per chi trascorrerà il primo dell'anno in montagna. Il bollettino parla di oltre 10° sopra i 2000 metri di altitudine. Pressoché identiche le previsioni per la giornata di domenica 2 gennaio.