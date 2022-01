Ogni impianto fotovoltatico in Ticino verrà remunerato 11,03 centesimi per chilowatt prodotto

BELLINZONA - La tariffa per la rimunerazione dell’energia e delle Garanzie d’Origine prodotte nel 2021 dagli impianti fotovoltaici che hanno beneficiato del contributo unico del Fondo per le Energie Rinnovabili (FER), è stata fissata a CHF 11.03 cts. per kWh contro i CHF 5.146 cts. per kWh riconosciuti per il 2020.

La tariffa annuale viene stabilita dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET) sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio federale dell’energia. La valorizzazione dell’energia tiene conto dell’evoluzione dell’indice della borsa elettrica svizzera (Swissix) e del valore delle Garanzie di Origine (GO). La crescita registrata nel 2021 (+ 114% rispetto al 2020) è da ricondurre al netto aumento dei prezzi dell’elettricità sui mercati all’ingrosso.

L’energia immessa nella rete dagli impianti fotovoltaici che hanno beneficiato del contributo cantonale unico viene ritirata e rimunerata da AET. Il pagamento ai proprietari degli impianti viene effettuato annualmente, dopo la registrazione dei dati di produzione nel sistema svizzero delle GO di Pronovo da parte dei gestori di rete.

Ad oggi gli impianti rimunerati da AET in Ticino nell’ambito del programma FER sono oltre 4'500, per una potenza installata complessiva superiore ai 46 MW e una produzione annua prevista di oltre 45 GWh. Considerate le rimunerazioni per il 2021 (che saranno versate a giugno 2022), dal 2014 AET ha rimunerato energia e GO ai piccoli produttori ticinesi per circa CHF 7 mio. I volumi annuali prodotti sono in costante crescita, a dimostrazione dell’efficacia dei contributi agli investimenti versati dal Fondo per le Energie Rinnovabili.