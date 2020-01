"Offro posto di lavoro a Mendrisio. Residenza? A Varese o comuni limitrofi"

MENDRISIO – Posto di lavoro a Mendrisio, domicilio richiesto a Varese o comuni limitrofi. Ecco un altro annuncio per frontalieri dove chi lo scrive non fa assolutamente per nasconderlo.

Il posto è per un impiegato di vendita alla logistica, possibilmente con esperienza nel mondo della cosmesi. Un titolo preferenziale è per esempio il tedesco, che come si sa nelle scuole ticinesi viene insegnato. Ma appunto un ticinese non va bene.

Oltre alle buone doti comunicative, si chiedono anche flessibilità e appunto il domicilio a Varese o zona. Come se fosse un requisito di merito, pari alle capacità.

Il contratto sarebbe a tempo indeterminato e al 100%, decisamente appetibile sicuramente.