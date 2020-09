In Ticino Manor taglierà sedici posti di lavoro, due per filiale

BELLINZONA – Questa mattina il sindacato OCST ha protestato con un volantinaggo nelle sedi ticinesi di Manor, denunciando un clima di insicurezza e di paura per i posti di lavoro creato appositamente.

Il processo di ristrutturazione proseguirà nei prossimi mesi con 385 tagli in tutta la Svizzera. Per i sindacati, annunciarli è stata un’azione per spaventare tutti e convincerli a accettare una settimana di 42 ore anziché 41.

Ora si sa anche quanti lavoratori perderanno il posto in Ticino, dato prima sconosciuto. A Radio Ticino infatti Fabian Hildbrand, responsabile comunicazione di Manor, ha spiegato che il nostro Cantone sarà il meno colpito dai licenziamenti. Saranno sedici, due per ogni filiale ticinese.