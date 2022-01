Cosa può fare la Svizzera contro la penuria di energia? Wider di ASE: "Si punti sulle energie rinnovabili"

BERNA - Da più parti, e ne ha parlato anche Maurer, esponente di una UDC che è preoccupata per il tema, si prospettano carenze di energia in un futuro nemmeno troppo lontano. Come potrebbe la Svizzera far fronte a una eventuale crisi energetica?

Il presidente dell’Associazione delle aziende elettriche svizzere (ASE) e membro della direzione di Alpiq Michael Wider sostiene che si debba puntare sulle energie rinnovabili. Dunque, per non trovarsi senza energia, è necessario espandere per esempio l'idroelettrico. Ma bisogna agire in fretta.

Per esempio, ha spiegato al SonntagsBlick, i 15 progetti idroelettrici che i cantoni, la consigliera federale Simonetta Sommaruga e le associazioni ambientaliste avevano identificato per una rapida realizzazione non sarebbero pronti entro il 2025, momento in cui potrebbe iniziare la penuria di elettricità.

Un'idea è quella secondo cui si potrebbe intervenire sui bacini di accumulazione affinchè trattengano più acqua,

Il nucleare, essendo stato bocciato dal popolo, non è una opzione. Tra l'altro, non ci sarebbe il tempo di costruire una nuova centrale. Se il ricorso alle energie rinnovabili non bastasse, si dovrebbe giocoforza puntare sul gas.