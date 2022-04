Energia in Svizzera, quanta se ne consuma e come viene prodotta? I dati del 2021

BERNA - Lo scorso anno, il consumo elettrico in Svizzera è aumentato del 4,3%, attestandosi a 62,5 mia. kWh, stando ai dati pubblicati dall'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Cifre comunque importanti, che rivestono un significato nuovo a seguito della crisi portata dall'aumento dei prezzi dovuto alla guerra.

Come è stata prodotta questa energia? Nel 2021 sono state effettuate importazioni fisiche per 31,5 mia. kWh ed esportazioni per 29,1 mia. kWh, con un saldo positivo delle importazioni di 2,4 mia. kWh (2020: eccedenza delle esportazioni di 5,6 mia. kWh). Nel primo e nel quarto trimestre (mesi invernali), il saldo delle importazioni dall'estero è stato di 5,7 mia. kWh (2020: 0,8 Mrd. kWh), nel secondo e nel terzo trimestre la Svizzera ha invece esportato, a saldo, 3,3 mia. kWh (2020: 6,3 mia. kWh).

La Svizzera potrebbe essere autosufficiente? In realtà, nel 2021, la produzione di energia elettrica (produzione nazionale) è calata dell'8,2%, attestandosi a 64,2 mia. kWh (2020: 69,9 mia. kWh). Una volta detratto il consumo delle pompe di accumulazione, pari a 4,1 mia. kWh, la produzione netta ammontava a 60,1 mia. kWh. Nei quattro trimestri la produzione nazionale è stata inferiore al corrispondente valore dell'anno precedente (-3,2%, -6,6%; -4,5%, -18,6%).

E parlando di singole tecnologie, gli impianti idroelettrici (centrali ad acqua fluente e centrali ad accumulazione) hanno prodotto lo 2,7% di energia elettrica in meno rispetto all'anno precedente (centrali ad acqua fluente -3,9%, centrali ad accumulazione -1,9%). In estate la produzione delle centrali idroelettriche è aumentata del 2,5% rispetto all'anno precedente (centrali ad acqua fluente +3,8%, centrali ad accumulazione +1,3%), nei due trimestri invernali è invece aumentata del 9,2% (centrali ad acqua fluente -16,3%, centrali ad accumulazione -5,0%).

La produzione di energia elettrica delle quattro centrali nucleari svizzere è scesa del 19,4%, attestandosi a 18,5 mia. kWh (2020: 23,0 mia. kWh), soprattutto a seguito della revisione della centrale nucleare di Leibstadt, durata più mesi. Nel 2021 la disponibilità delle centrali nucleari svizzere era del 71,9% (2020: 88,0%).

Le centrali idroelettriche hanno contribuito nella misura del 61,5% alla produzione totale di energia elettrica (di cui centrali ad acqua fluente 26,4%, centrali ad accumulazione 35,1%), le centrali nucleari nella misura del 28,9% e le centrali termiche convenzionali e rinnovabili nella misura del 9,6%.