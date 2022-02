Sparatoria a Milano, in manette il rapper Kappa_24K

MILANO – Manette ai polsi per un altro rapper italiano. Gli agenti della Polizia di Stato di Milano hanno arrestato il rapper milanese Kappa_24K (32 anni) per detenzione e porto sulla pubblica via di una pistola. Pistola che ha utilizzato "in un luogo pubblico affolato" in una sparatoria dello scorso 8 gennaio in Piazza Monte Falterona. Rimase ferito un egiziano di 26 anni.

Secondo gli inquirenti, la sparatoria è avvenuta per la ripartizione delle commissioni discografiche destinate ai vari gruppi. In manette è finito anche un 51enne, noto pregiudicato della zona, con l'accusa di tentato omicidio.