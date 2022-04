"Triangolo d'oro": in 300 alla camminata solidale di Ascona

ASCONA - La camminata solidale è stata un grande successo e la meteo incerta non ha scoraggiato le circa 300 persone presenti domenica scorsa alla manifestazione organizzata dall'Associazione Triangolo per esprimere solidarietà a chi sta vivendo una malattia oncologica e raccogliere fondi per le attività offerte ai pazienti. Dopo due anni scanditi dalla pandemia e dalla necessità di convivere con essa, era grande la voglia di trascorrere alcune ore all'insegna della condivisione.

I partecipanti sono stati accolti sul lungolago dalle parole del presidente dell'associazione Fulvio Caccia per poi incamminarsi in gruppo in direzione dell'azienda agricola Terreni alla Maggia. Insieme a pazienti, familiari, medici, personale curante, volontari e numerosi amici e sostenitori dell'Associazione Triangolo, hanno camminato anche i campioni dell'Hockey Club Ambrì Piotta Inti Pestoni e Noele Trisconi.

Nel corso dell'anno,Triangolo propone diversi appuntamenti corsi e incontri per i pazienti, come pure eventi aperti al pubblico.

Attiva dal 1988, l’Associazione Triangolo si occupa di volontariato e assistenza al paziente oncologico. Condivide con il paziente e le persone vicine il percorso della malattia, accompagnandolo sia nelle cure in ospedale che al proprio domicilio. L’associazione è operativa con quattro servizi: volontariato, sociale, psico-oncologico e cure palliative domiciliari.

Tutte le informazioni sull'Associazione Triangolo e sui servizi offerti si trovano sul sito www.triangolo.ch