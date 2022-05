Un dipendente FFS: "Tifosi, dei clienti di cui farei volentieri a meno"

LUGANO - Una completa devastazione. Per terra, lattine e detriti non meglio identificati. Sedili rovinati. A quanto pare, i danni causati dai tifosi dello Young Boys nello scorso weekend (leggi qui) a Lugano sarebbero nell'ordine delle cinque cifre.

Lo ha fatto sapere un portavoce delle FFS a ticinonews. Intanto, un dipendente delle ferrovie ha pubblicato una foto e un commento eloquenti: "Tifosi di calcio, una categoria di clienti di cui farei volentieri a meno".

Poi ha precisato, colto dalle inevitabili polemiche: "Non tutti i tifosi sono così. Le indagini sono condotte dalla Polizia. Il danno alla proprietà sarà risarcito da qualcuno".

Stando a ticinonews, addirittura l'intero treno ha subito vandalismi, tanto da dover rimuovere una parte degli interni dello stesso. Danni simili non si vedono spesso.

Cosa fare affinchè episodi simili non si ripetano? Karin Valenzano Rossi, Municipale, a La Regione ha parlato dell'ipotesi di organizzare dei bus per i tifosi ospiti dalla stazione a Cornaredo. Come sempre, i problemi sono gli eventuali costi. Chi dovrebbe assumerseli?

Nel mentre, a Lugano si lavora per pianificare la serata della finale di Coppa Svizzera. In caso di vittoria, si vorrebbe permettere ai tifosi di festeggiare per le strade, con bus speciali e appositi (leggi qui).

Norman Gobbi ha insistito ancora una volta sulla necessità, a suo dire, di inserire il biglietto nominale al più presto (leggi qui).