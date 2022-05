LUGANO - La Curia sospende il prete di Vacallo, beccato ieri ubriaco al volante dalla Polizia italiana a Ponte Chiasso. Il sacerdote è stato protagonista qualche mese fa di un altro brutto episodio, quando venne denunciato per molestie da una giovane in un locale pubblico del Mendrisiotto.

Era già stato fermato allora, per un po' non aveva potuto dire Messa. Poi la Curia lo aveva reintegrato. Adesso lo sospende: non potrà esercitare le sue funzioni in tutto il territorio della Diocesi.

Una nota del Vescovo spiega come il sacerdote, che non è stato incardinato dalla Diocesi luganese pur essendo attivo in Ticino, è stato incontrato dall'Ordinario. In accordo col Vescovo di origine del prete, si è deciso di sospenderlo, dato che "si tratta di un comportamento già verificatosi in passato".