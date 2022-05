Ma che caldo fa. È necessario abituarsi in modo graduale

BELLINZONA - È già estate, quasi. Lo dicono le temperature, per quanto riguarda il Ticino. Ma è necessario fare attenzione perchè l'organismo necessita di qualche giorno per adattarsi al caldo.

Lo afferma il Gruppo operativo salute e ambiente del Dipartimento della sanità e della socialità che ricorda alcune semplici regole di comportamento per evitare problemi di salute.

"L’attività di monitoraggio svolta in questi anni dal Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) ha permesso di osservare che l’arrivo dei primi caldi rappresenta un passaggio delicato per la popolazione. Il corpo umano, infatti, necessita di alcuni giorni per adattarsi alle nuove condizioni climatiche", si legge.

Le raccomandazioni non sono solo per le persone vulnerabili, ma per tutti.

Ovvero: "aumentare l’apporto di liquidi, consumare pasti leggeri, esporsi al caldo progressivamente, limitare l’attività fisica all’aperto".

Infatti, "l’arrivo dei primi caldi – e, più in generale, di ogni periodo di caldo intenso – coincide con un aumento dei problemi legati al fatto che l’organismo non riesce a dissipare efficacemente il calore in eccesso. L’esposizione prolungata alle temperature elevate aumenta quindi il rischio di problemi potenzialmente gravi, come il colpo di sole e il colpo di calore".

Lo stesso, prosegue la nota, "non è per forza legato a un’esposizione diretta al sole, ma può verificarsi anche – per esempio – quando le persone si trovano in locali chiusi, poco ventilati, con temperature e umidità elevate".

Come sempre, per promuovere la sensibilizzazione della popolazione su questo tema, in vista dell’estate 2022, le autorità cantonali hanno aggiornato il materiale informativo, elaborandone uno specifico per i genitori. È stato inoltre prodotto un video informativo con informazioni generali.

Oltre a tutto il materiale informativo, la pagina web cantonale www.ti.ch/calurasenzapaura contiene indicazioni sempre aggiornate sulle misure di protezione da adottare in estate e durante le ondate di caldo.