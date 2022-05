Dopo la Pasqua di passione, attesi altri giorni clou sulle strade svizzere

BERNA - Ci sarà tanta gente in strada. Lo prevede USTRA, che ipotizza delle giornate di traffico intenso sulle strade svizzere, in particolare durante i ponti di Ascensione (26 maggio), Pentecoste (4–6 giugno) e Corpus Domini (16 giugno).

Nel giorni pasquali al Gottardo si erano registrate lunghissime code. Non era stato record assoluto, ma l'attesa era stata infinita (leggi qui).

Difficile dire se si arriverà a quasi 20 chilometri come un mese fa. Ad ogni modo, per USTRA "i disagi alla viabilità dovuti agli spostamenti per ferie e festività si concentreranno presumibilmente sull'A2, in particolare all'ingresso della galleria del San Gottardo, dove si attendono lunghe code in direzione sud a partire da mercoledì pomeriggio prima dell'Ascensione e del Corpus Domini e da venerdì a mezzogiorno nel weekend di Pentecoste. Il controesodo, in direzione opposta, vedrà invece traffico incolonnato dal pomeriggio di domenica (Ascensione e Corpus Domini) e nel pomeriggio del lunedì di Pentecoste. I percorsi alternativi sono il passo del San Gottardo, la strada del San Bernardino, la galleria del Gran San Bernardo, il passo del Sempione e i treni navetta attraverso Lötschberg e Sempione".

In particolare vengono ritenuti critici i seguenti tratti: Spiez - Kandersteg (partenze), Gampel - Goppenstein (rientri), Brunnen - Flüelen (Axenstrasse), Raron - Briga, Bellinzona - Locarno

nonché diverse strade principali dell'Oberland bernese, dei Grigioni e delle valli laterali vallesane con possibili tempi di attesa anche ai valichi di frontiera di Chiasso, Au, Coblenza, St. Margrethen e Thayngen.

Il Ticino, insomma, è fortemente interessato dalle previsioni di traffico, come sempre in questi casi.