LUGANO – Uno dei papabili per essere il settimo nome sulla lista liberale a Lugano è il granconsigliere Fabio Schnellmann.

Come ci conferma lui stesso, sta ricevendo molte sollecitazioni per candidarsi: più che mai per il PLR il momento è importante, dopo la rinuncia di Bertini.

Ma è lo stesso Schnellmann a non essere convinto. Parla di “dubbio amletico”.