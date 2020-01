Sara Beretta Piccoli: "So che avrei portato voti, Ghisolfi non è rappresentativa". E Bosia: "Nadia sta con Plein, Sara invece..."

LUGANO – Sara Beretta Piccoli è arrabbiata, lo ammette chiaramente in un’intervista col Corriere del Ticino. se l’Ufficio Presidenziale aveva escluso Nadia Ghisolfi un motivo c’era. E il suo futuro politico, se ci sarà, sarà lontano dal PPD.

“Secondo me la commissione cerca ha fatto un’analisi ponderata di chi doveva rappresentare la città escludendo Ghisolfi che, oggettivamente, non è rappresentativa”, ha detto, sottolineando di essere consapevole di essere in grado di portare voti da fuori il partito, come ha detto nei giorni scorsi l’ex presidente Angelo Petralli.

Se appunto si ricandiderà, non lo farà coi popolari democratici.

Sulla questione si è esposta Lisa Bosia Mirra, ex granconsigliera PS. “Con tutto che mi dispiace che questa battaglia si faccia tra due donne non posso dimenticare che da presidente del “Soccorso d’inverno” Nadia Ghisolfi sta con Philip Plein. Io ovviamente con Sara Beretta Piccoli e le sue battaglie per più piste ciclabili, per il verde, per le persone meno fortunate”.