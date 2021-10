BELLINZONA - Lutto nella politica ticinese. Se ne è andato Alex Pedrazzini, ex Consigliere di Stato del PPD.

Aveva 70 anni ed era stato in Consiglio di Stato per 8 anni tra il 1991 e il 1999. Dal 2003 al 2019 era stato in Gran Consiglio.

Si è spento dopo una breve malattia.