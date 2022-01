Ora parlo io. Trussardi si confessa su Michelle, Aurora e Eros. "Quando ho fatto il rider durante il lockdown..."

MILANO - Ora parla lui. Tomaso Trussardi si è confessato, dopo l'addio a Michelle Hunkizer, in una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha spiegato cosa prova ora per la donna che gli ha dato due figlie, Sole e Celeste, in dieci anni d'amore, e non ha glissato nemmeno sul ruolo di Eros Ramazzotti, ex marito di lei e padre della figlia Aurora.

Trussardi ha smentito la voce che il lockdown e la convivenza forzata siano stati fatali al matrimonio. E non ha tralasciato un accenno ai rumors che parlano di presunte nuove relazioni dei due: di lei proprio con Ramazzotti, di lui con la misteriosa assistente della stilista Elisabetta Franchi. "Non ci sono stati tradimenti".

"Michelle rimane la donna che ho amato di più nella mia vita e la amo ancora, ma in una forma diversa. Le devo moltissimo: quando l’ho conosciuta avevo 28 anni e grazie alla sua vicinanza sono cresciuto umanamente e professionalmente. Insieme abbiamo messo a fuoco i nostri valori", ha detto. La separazione, ha voluto precisare, arriva proprio per tutelare le figlie Sole e Celeste, che vivranno con la mamma e che lui però potrà vedere quando vorrà. "Meritano di avere due genitori che stanno bene insieme. Oggi, in questa nuova veste, andiamo d’accordo. Detto questo non so se saremo quel genere di genitori separati che fanno le vacanze insieme: magari iniziamo prima con una cena".

L'imprenditore ha confessato che mai avrebbe creduto di lasciarsi con la donna della sua vita. I due hanno cercato senza successo anche il terzo figlio.

Ma cosa c'è all'origine della separazione da Michelle? Trussardi non si è sbilanciato ma ha precisato come "non è vero che la crisi matrimoniale è iniziata con la convivenza forzata: io e Michelle eravamo abituati a stare insieme quotidianamente, non eravamo una coppia da weekend". Anzi, il lockdown gli ha fatto venire nuove idee creative ed ha anche fatto il rider per consegnare cibo a chi era chiuso in casa. "Ho dovuto smettere perché quando consegnavo il cibo la gente non mi faceva più andare via, voleva offrirmi il caffè, farsi un selfie: era, in termini di tempo, poco economico. Tanti ordini arrivavano da Bergamo: la sera a Milano riempivo la macchina e facevo il “Glover”...".

Per quanto concerne Eros Ramazzotti non ha risparmiato una frecciatina: È il papà di Aurora e ha per questo un ruolo molto importante. So bene che c’è sempre stata una parte di fan che ha sperato nella sua riconciliazione con Michelle, un po’ genere Al Bano e Romina. Oggi so che dice di voler aiutarla a superare le negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto: già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante una intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva". A proposito di Aurora, ha raccontato di essersi sempre posto come amico e fratello, anche se, con suo rammarico, ha ammesso che "negli ultimi tempi i nostri rapporti si sono un po’ rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi".