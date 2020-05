Molti genitori avevano dubbi, ma la quasi totalità degli allievi è tornato a scuola

I docenti accusano il DECS di dirigismo e Bertoli ringrazia per non aver condiviso il documento con la stampa

BELLINZONA – Malgrado molti timori, alla fine la quasi totalità dei genitori ha deciso di mandare i figli in età di scuola media a lezione. È quanto ha detto Manuele Bertoli al Corriere del Ticino.

Non si hanno ancora i numeri certi, ci vorrà qualche giorno, ma il 96% dei ragazzi che dovevano presentarsi in aula nella giornata di oggi lo hanno fatto. La percentuale differisce di circa mezzo punto tra Sopraceneri e Sottoceneri, con meno presenze nella parte sud del Ticino.

Per quanto concerne le elementari non ci sono statistiche, il DECS ritiene che si è in linea con quanto visto per le medie.

All’asilo settimana scorsa si parlava di un 70% dei bambini che sarebbero tornati a scuola, nonostante la non obbligatorietà. La percentuale parrebbe essere confermata.