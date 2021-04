Incidente a Gudo, un ferito grave e strada chiusa almeno sino alle 17

GUDO - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le 14.30 sulla strada cantonale in territorio di Gudo vi è stato un incidente che ha visto coinvolta una vettura. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, un 20enne automobilista portoghese domiciliato nel Bellinzonese circolava in direzione di Bellinzona quando ha perso il controllo dell'auto prima di una curva leggermente piegante a destra.

Dopodiché ha terminato la sua corsa in una scarpata a lato della strada. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona, della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Bellinzona e i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure al 20enne lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando a una prima valutazione medica il giovane ha riportato serie ferite.

Per consentire le operazioni di soccorso, il recupero della vettura e il ripristino della carreggiata, la strada cantonale nel tratto interessato dall'evento è stata temporaneamente chiusa. La strada verrà parzialmente riaperta non prima delle 17.