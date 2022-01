Un sabato notte che può diventare tragico. Un 18enne lotta per la vita

DAVESCO-SORAGNO - Un 18enne rischia la vita dopo un incidente avvenuto mentre era al volante della sua motocicletta oggi attorno alle 2.

Il giovane, secondo quanto riporta la Polizia Cantonale, è un cittadino svizzero residente nel Luganese. Circolava in sella alla sua motocicletta lungo la strada Cantonale in direzione di Cadro. Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, è andato a urtare violentemente sulla sua destra contro il muro che suddivide la strada Cantonale da via Corte di Soragno.

Per soccorrerlo, sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Essi gli hanno prestato le prime e necessarie cure, poi lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale.

Stando alle prime valutazioni mediche, il 18enne ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita. Un sabato sera che rischia quindi di trasformarsi in dramma: il giovane lotta per la vita.