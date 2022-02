Un sabato sera di ordinaria follia. Volano bottiglie e spintoni a Lugano

LUGANO - Sabato sera movimentati, dove si esce, in teoria, per divertirsi e dove in pratica finisce sempre per scoppiare almeno una rissa. La violenza giovanile è un tema da tempo. Il Corriere del Ticino riporta dei fatti successi nel cosiddetto quadrilatero della movida a Lugano.

Che ogni tanto qualche alterco scoppi e si venga alle mani è risaputo. A volte sono casi di cronaca, come nel caso del giovane picchiato selvaggiamente a Locarno, con una modalità che aveva purtroppo ricordato molto la morte di Damiano Tamagni (leggi qui), o delle risse alla Foce.

Il quadrilatero è una zona delimitata da via Canova, via Marconi e via Stauffacher, dove ci sono due discoteche, diversi bar con orari prolungati e un fast food.

La rissa sarebbe scoppiata per motivi che ancora non si conoscono (alcool? Donne? Si solito sono i temi all'ordine del giorno). Nel video visionato dal CdT si è visto come sono state coinvolte diverse persone. Il pestaggio si è diffuso a macchia d'olio, con sempre più gente coinvolta.

Addirittura si parla di bottiglie che volavano e gente che scappava, spaventata. Anche l'allarme della banca lì vicina avrebbe iniziato a suonare, sollecitato dal rumore.

L'arrivo della Polizia ha messo fine alla rissa. Nessuno è rimasto ferito.

Interpellati dal quotidiano di Muzzano, sia gli agenti della cantonale che quelli della comunale non hanno parlato di interventi particolari e hanno confermato come non ci sono stati feriti.

Serata del genere, con schiamazzi e qualcuno che alza le mani, sono spesso all'ordine del giorno nella zona.