Le squadre russe sospese dai tornei di calcio. La nazionale non andrà ai Mondiali

PARIGI - La Russia non andrà ai Mondiali. FIFA e UEFA, a seguito del conflitto che sta tenendo il mondo col fiato sospeso, hanno deciso per il pugno duro. Nessuna formazione russa giocherà le coppe internazionali di calcio, nè a livello di nazionali nè come club.

La Russia doveva disputare lo spareggio per accedere ai campionati del mondo il 24 marzo. Il suo avversario, la Polonia, aveva già fatto sapere di non voler scendere in campo. E lo stesso avevano deciso Svezia e Repubblica Ceca, altri eventuali avversari negli spareggi.

Oggi la decisione dei massimi organi europei e mondiali.