Dall'Ariston a Piazza Grande. Blanco canterà a Locarno

SANREMO - Il Festival di Sanremo è terminato da qualche giorno. La vittoria è andata come noto a Mahmood e Blanco, col brano 'Brividi'. Esso canta la necessità di superare la paura di sbagliare e di sentirsi inadeguati. E Blanco presto sarà in Ticino.

Il Festival di Sanremo vinto da Blanco con Mahmood

Parlare di fragilità e di vulnerabilità piace molto al giorno d'oggi e i due artisti, completandosi a vicenda, hanno saputo conquistare l'Ariston. Il loro brano è diventato il più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify.

Andranno all'Eurovision, cercando di bissare, anche se sarà oggettivamente difficile, il successo dei Maneskin. Nel frattempo, assieme o separatamente, per Mahmood e Blanco si prospettano eventi e concerti. Uno di questi portà il giovane Blanco, nome d'arte di Riccardo Fabbriconi (scelto quasi per caso da un amico), a Locarno.

GC Events annuncia infatti che sarà ospite al Connection Festival in Piazza Grande il 18 giugno, "portando tutta l’attitudine punk, cruda e provocatoria del suo album d’esordio, “Blu Celeste”, certificato triplo disco di platino con oltre 370 milioni di stream realizzati sulle piattaforme digitali e 160 milioni di views su YouTube".

I biglietti saranno in vendita da oggi per i membri Raiffeisen e da domani per tutti. Disponibile anche un pacchetto “VIP Apero” che include aperitivo pre concerto e Terrazza riservata al Bar Verbano.

Chi è Blanco

La carriera di Blanco, classe 2003, è iniziata solo da un paio d'anni. Anzi, quando arriverà a Locarno saranno passati circa due anni dalla pubblicazione del primo EP.

Quella di Fabbriconi sembra la classica scalata dal basso: ha iniziato a fare musica da solo, prendendo le basi da Youtube, prima di venir contattato da Ecletic Music.

Dopo l'uscita del primo disco ha ottenuto un contratto con la Universal. Ha cantato con personaggi di spicco del momento come Madame e Sfera Ebbasta, sino ad arrivare all'Ariston con Mahmood, incontrato per caso in sala registrazione.