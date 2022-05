Putin: "No alla guerra globale. Ma le operazioni in Ucraina sono state una decisione necessaria"

MOSCA - No ad una guerra globale, ma il conflitto in Ucraina è stato una inevitabile risposta a un attacco. Lo ha detto Vladimir Putin nel suo atteso discorso durante la parata per il Giorno della Vittoria in ricordo della fine della Seconda Guerra mondiale. Gli occhi del mondo erano (e sono) rivolti su Mosca per capire come vorrà muoversi la Russia- Ci si attendeva sostanzialmente una dichiarazione di guerra oppure l'annuncio della vittoria.

Putin in realtà non ha dato segno di voler concludere l'offensiva ed è rimasto sulle sue posizioni. "Compagni ufficiali, sottoufficiali, compagni, generali e ammiragli, mi congratulo con voi per il 77esimo anniversario della grande vittoria", ha iniziato.

"Anche ora in questi giorni voi combattete per la nostra gente nel Donbass, per la sicurezza della nostra patria. La Russia è sempre stata favorevole alla creazione di un sistema indivisibile per la sicurezza, ma la Nato non ha voluto ascoltarci", ha proseguito, attaccando dunque l'organizzazione. A suo dire, "l'aggressione nelle nostre terre storiche della Crimea è stata una minaccia ai nostri confini, inammissibile per noi. Il pericolo è cresciuto ogni giorno, il nostro è stato un atto preventivo, una decisione necessaria e assolutamente giusta. Abbiamo risposto ad una minaccia diretta vicino ai confini russi, perché ua attacco era stato preparato, anche alla Crimea".

Ed ora? "L'orrore di una guerra globale non si deve ripetere", ha insistito il presidente russo.