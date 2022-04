Le bombe di Pamini: "Socialismo, una filosofia che odia la natura. Vogliono cambiare gli uomini"

BELLINZONA - Pamini va all'attacco, partendo dai livelli. La sinistra ha dato il via alla raccolta firme per abolirli, alle scuole medie, dopo che la sperimentazione sul tema è stata bocciata dal Gran Consiglio. Secondo il co-presidente socialista Sirica, altro non è stata che una manovra politica per colpire Bertoli.

"Una mossa a danno di migliaia di allievi e famiglie che vivono un’ingiustizia sociale profonda. L’ultima arma ora a disposizione è l’iniziativa popolare", ha affermato (leggi qui).

Se a sinistra il fronte pare essere unito, la destra come presumibile la pensa diversamente.

A far partire bombe ci pensa Paolo Pamini, che ironizza: "Per i socialisti la scuola deve occuparsi di giustizia sociale e culturale. E io che pensavo fosse un’istituzione che si occupa di istruzione e quando va bene di educazione… Procuste sarebbe oggi un bravo socialista".

Insomma, il tema livelli è la linea di partenza per un attacco a tutto tondo al socialismo. "Non cambieranno mai. Loro vogliono cambiare l’uomo (e la donna, e tutte le sfumature tra mezzo). Chi non si adatta va convinto rincarando la dose. Hanno un profondo rancore contro la diversità che c’è tra ogni individo. Il socialismo è in fondo una filosofia politica che odia la natura e la modestia che l’uomo deve avere al suo cospetto e che invece vuole costruire la società ideale. Peccato lo facciano sempre coi soldi, con le lacrime e spesso con le vite degli altri, che chiedevano solo di vivere una vita dignitosa", rincara la dose.

"Dopo l’iniziativa “basta livelli” aspettiamoci quella “basta note”, che saranno il nuovo campo di battaglia. Poi “più ricreazione per tutti” in modo da favorire la socializzazione", termina, senza dunque risparmiare frecciatine, il granconsigliere democentrista.