Ufficiale l'addio di Bignasca e Aldi a TiSin. "Molteplici impegni professionali e politici"

BELLINZONA - Ora è ufficiale, è arrivata la nota di TiSin che annuncia i saluti di Boris Bignasca e Sabrina Aldi, la cui voce girava già in mattinata (leggi qui) e che ha scatenato il commento ironico di Giangiorgio Gargantini (leggi qui).

Le motivazioni addotte sono i "molteplici impegni chiamati ad assolvere in ambito professionale e politico".

"L’avv. Sabrina Aldi e Boris Bignasca lasciano la nostra organizzazione inoltrando regolari dimissioni da tutti gli incarichi finora assunti negli organi appresentativi e decisionali di TiSin", si legge.

"Nell’imminenza di riorganizzare gli organi direttivi, il programma d’attività sindacali e dei servizi verso i nostri sindacalizzati, esprimiamo il nostro vivo ringraziamento all’Avv. Sabrina Aldi e a Boris Bignasca per la proficua collaborazione e per quanto fatto in questi anni, per i lavoratori e le lavoratrici che ci hanno dato la loro fiducia", prosegue il comunicato.