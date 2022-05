Gargantini, TiSin e Schettino: "Ogni riferimento è puramente casuale"

BELLINZONA - Come capitan Schettino. Giangiorgio Gargantini di UNIA commenta in modo ironico l'addio di Boris Bignasca e Sabrina Aldi a TiSin, sindacato con cui quello dove lui lavora e OCST hanno sempre avuto scontri e problematiche, in una sorta di divisione tra sindacati tradizionali e quello apparentemente legato alla Lega.

Di oggi è infatti la notizia che Bignasca e Aldi hanno ritirato la firma dal sindacato, anche se si attendono comunicazioni ufficiali da parte di TiSin, la cui sede dovrebbe rimanere in ogni caso in via Monte Boglia (leggi qui).

E Gargantini posta sui social il video dell'ormai famoso discorso di Gregorio De Falco, all'epoca dei fatti Comandante della sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno a Francesco Schettino, invitandolo a tornare a bordo.

"Ogni riferimento a persone esistenti, fatti realmente accaduti, sindacati farlocchi o salari minimi è puramente casuale", scrive.